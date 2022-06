Rodiny s loňskými ročními příjmy do milionu korun hrubého zřejmě budou dostávat od srpna jednorázový příspěvek 5000 korun na dítě do 18 let věku. Předpokládá to vládní návrh zákona, který dnes schválila Sněmovna beze změn zrychleně ve stavu legislativní nouze.