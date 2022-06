Nikaragujský parlament schválil umístění ruských vojáků v zemi

Nikaragujský parlament schválil zákon umožňující, aby ve středoamerické zemi působilo přes 200 ruských vojáků. Rozhodnutí Nikaraguy již dříve kritizovaly Spojené státy, zatímco Rusko ho označilo za rutinní záležitost.

Nikaragujský parlament dvakrát do roka hlasuje o zákonu, který dovoluje rozmístění zahraničních vojáků v zemi. Dnes schválený zákon umožňuje umístění v zemi až 230 ruských vojáků, a to od července do konce roku. Společně s nikaragujskou armádou by se měli podílet na hlídkování v Tichém oceánu.

Záměr středoamerické země vzhledem k ruské agresi proti Ukrajině kritizoval Washington. „Ze strany nikaragujského režimu to považujeme za provokaci,“ uvedl představitel amerického ministerstva zahraničí Brian Nichols.

Moskva již dříve označila povolení za rutinní záležitost. Zároven uvedla, že desítky nikaragujských vojáků by měly působit na ruském území.

Parlament schválil vstup do země také vojákům ze Spojených států, Mexika, Kuby, Venezuely a jiných středoamerických států. Vstup mají povolený pro humanitární účely realizované spolu s místní armádou.

Autoritářský prezident Daniel Ortega podpořil ruského prezidenta Vladimira Putina v tažení proti Ukrajině. Moskva již dříve zveřejnila úvahy, že by mohla rozmístit některé své jednotky ve Venezuele či na Kubě. (ČTK)