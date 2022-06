Finská premiérka se obává, že rozšíření NATO bez rychlé dohody s Ankarou zamrzne

Finská premiérka Sanna Marinová se obává, že by rozhovory o vstupu Finska a Švédska do NATO mohly zamrznout, pokud se nepodaří dosáhnout dohody s Tureckem do konce tohoto měsíce, kdy se koná summit NATO v Madridu.

Podle ní se Ankara rovněž musí snažit najít řešení, které by vedlo k dohodě, uvedla agentura AFP. Někteří představitelé vládního bloku v Turecku ale odmítli tlak na rychlé dosažení dohody. Podle nich by mohla jednání trvat i rok.

Ankara tvrdí, že Švédsko a Finsko podporují „teroristické skupiny“. Tak označuje Turecko některé kurdské organizace, například Stranu kurdských pracujících (PKK). Po obou zemích chce, aby také zrušily omezení na vývoz zbraní do Turecka či se jasně přihlásily k závazku potírat teroristické skupiny, které Turecko ohrožují. Mezi ně Ankara počítá například i kurdské milice na severu Sýrie. Podle médií Turecko žádá Finsko a Švédsko o vydání desítek lidí, kteří podle Ankary spolupracují s teroristickými organizacemi. Rozšíření Severoatlantické aliance musí schválit všechny členské země a Ankara fakticky vyhrožuje svým vetem.

O tureckých kritikách a požadavcích už několik týdnů jednají diplomaté. „Pokud tyto otázky nevyřešíme před (summitem v) Madridu, tak hrozí, že na nějaký čas situace zamrzne,“ uvedla Marinová. „Samozřejmě bereme velmi vážně otázky a vedeme diskuse, ale myslím, že i Turecko by mělo navrhnout nějaká řešení,“ dodala Marinová, která poukázala na to, že Ankara původně rozšíření podporovala.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg při víkendové návštěvě Finska uvedl, že summit v Madridu nikdy nebyl časovým termínem pro jednání o rozšíření aliance. Mnoho členských zemích ale vyjádřilo přání, aby jednání o vstupu Švédska a Finska byla rychlá.

Média dnes poukázala na výroky představitelů vládního tábora v Turecku, podle kterých by jednání mohla trvat i mnoho měsíců. Předseda zahraničního výboru parlamentu Akif Çagatay Kiliç uvedl, že jednání se skandinávskými zeměmi jsou klíčovou otázkou tureckého národního zájmu. „Jsme připraveni zastavit (vstup) i na rok, pokud to bude nutné,“ prohlásil tento politik z prezidentské Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP). Podle něj si Turecko zaslouží „větší respekt“.

Švédsko a Finsko si podaly přihlášku do NATO v polovině května. Učinily tak kvůli bezpečnostním obavám, jež vznikly po ruském útoku na Ukrajinu. Španělský premiér Pedro Sánchez uvedl, že obě země se summitu v Madridu zúčastní i přesto, že nejsou členy. (ČTK)