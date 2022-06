Evropská komise je připravena doporučit kandidaturu Ukrajiny do EU, napsal web Politico po jednání EK. Konečné slovo bude mít příští týden summit.

Komise v pátek zveřejní zhodnocení, jak je Ukrajina připravena stát se kandidátskou zemí, o samotném přiznání statusu uchazeče o členství musí jednomyslně rozhodnout unijní státy. Zatímco země geograficky bližší Ukrajině jsou tomu nakloněny, několik západoevropských států dává najevo pochybnosti. (ČTK)

Portugalský premiér António Costa nicméně dnes v rozhovoru s Financial Times zdůraznil, že EU by neměla dávat Ukrajině falešnou naději. „Klíčové je, abychom na příštím zasedání Evropské rady získali jasný závazek k naléhavé podpoře Ukrajiny. (…) Pro tuto jasnou a okamžitou podporu ale nepotřebujeme v tuto chvíli zahajovat jednání nebo proceduru, která bude trvat mnoho let. Velkým rizikem je vytvoření falešných očekávání, která se stanou hořkým zklamáním,“ řekl Costa.