Proti ruským invazním silám bojují v rámci ukrajinské mezinárodní legie zástupci přibližně 55 zemí, řekl agentuře DPA mluvčí této dobrovolnické jednotky. Podle dřívějších vyjádření je mezi legionáři nejvíce Američanů, Britů, Poláků a Kanaďanů.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj krátce po zahájení ruské invaze koncem února vyzval cizince, aby se zapojili do obrany země v mezinárodní legii. Za první dva týdny se do ní podle ukrajinského ministerstva obrany přihlásilo na 20.000 lidí, není ale jasné, kolik z nich na Ukrajinu skutečně dorazilo. O vstup do legie měli zájem i Češi.

Mluvčí jednotky Damien Magrou se k současným počtům odmítl vyjádřit. Podle něj kromě příslušníků výše uvedených států rozšířily řady legie také bojovníci z Brazílie, Austrálie, Jižní Koreje, pobaltských států či severoevropských zemí, zejména z Finska.

Magrou také odmítl, že by se jednalo o žoldnéře. Dobrovolníci jsou podle něj součástí ukrajinských ozbrojených sil a legie je financována z prostředků armádního rozpočtu. „To se týká všech výdajů na ubytování, platy vojáků, zbraně a munici,“ řekl s tím, že finance poskytované západními sponzory jsou určeny výhradně na vybavení vojáků.

Ruská armáda opakovaně hlásila, že „zničila“ množství zahraničních „žoldáků“. Počet zabitých cizinců jde podle Moskvy do tisíců, kromě toho padlo mnoho dobrovolníků do ruského zajetí. Pro svá tvrzení ruská armáda zpravidla nenabídla žádné důkazy. Současně také Rusko oznámilo, že do svých řad přijme cizince, například zkušené bojovníky ze Sýrie. (ČTK)