Správa železnic zveřejnila návrh jízdního řádu, který by měl platit od 11. prosince. Nejzásadnější změnou je zrychlení mezi Prahou a Českými Budějovicemi na hodinu a 40 minut, k normálu se vrátí cestování z Prahy do Ostravy a do Brna. (Z dopravy)