Fiala: Snížením hradního rozpočtu by nejvíc trpěl nový prezident

Premiér Petr Fiala řekl, že je těžké hodnotit oprávněnost hradních schůzek. „Předpokládám, že alespoň část účastníků k nim měla legitimní důvod,“ napsal. Snížení hradního rozpočtu by podle něj uškodilo hlavně dalšímu prezidentovi.

„Například prezident republiky má poměrně široké kompetence právě v oblasti justice,“ napsal.

„Byť rozumím volání po snížení rozpočtu, tak je třeba si uvědomit, že by tím hlavním postiženým byl nový prezident a jeho tým. Tedy platí to, co říkám už delší dobu: Pojďme dobře zvolit příštího důstojného prezidenta naší republiky. To je hlavní úkol pro všechny, kdo chtějí situaci změnit,“ doplnil.

Šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová řekla, že jí jména hostů schůzek na Hradě vůbec nepřekvapují. „Od pracovníka ruské ambasády přes kmotry až po odsouzené osoby. Vrána k vráně sedá,“ doplnila.

