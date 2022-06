Česko daruje 3,2 milionu korun na nákup taktických brýlí pro ukrajinskou policii

Česká republika daruje 3,2 milionu korun na nákup taktických brýlí pro ukrajinskou policii. Memorandum o daru dnes v budově ministerstva vnitra na pražské Letné podepsali ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis.

Podle Rakušana by Česko mohlo v budoucnu ukrajinské policii darovat například starší policejní auta.

Původní zásoby taktických brýlí, které poskytují zvýšenou ochranu zraku při různých zásazích, odevzdala ukrajinská policie tamní armádě. „My si samozřejmě uvědomujeme, že v první řadě pomáhá Česká republika ukrajinské armádě, ale zase musíme vidět i tu situaci, že policie na Ukrajině pomáhala armádě tím, že jí poskytovala některý svůj materiál, některé své prostředky,“ vysvětlil Rakušan, proč Česko dar poskytlo. Dar už na konci května schválila vláda.

Ministr dodal, že by Česko mohlo do budoucna poskytnout Ukrajině například starší policejní automobily. „Vypadá to, že Česká republika letos zvládne nakoupit automobily Kodiaq a Scala pro českou policii. A samozřejmě tady vznikne i nějaký prostor hovořit o tom, jestli některé další automobily by mohly být poskytnuty ukrajinské straně,“ popsal Rakušan.

Perebyjnis poděkoval české vládě a Rakušanovi za pomoc. „Tato konkrétní pomoc bude směřovat na ukrajinské ministerstvo vnitra prostřednictvím účtu ukrajinské ambasády,“ doplnil velvyslanec.

Ministerstvo vnitra během více než tří měsíců trvání ruské invaze na Ukrajinu poslalo několik kusů hasičské techniky za 33 milionů korun, části výstroje, balistickou ochranu, optický a další drobný materiál. (ČTK)