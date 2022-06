Ruský Výbor proti mučení ukončil činnost. Organizace reaguje na to, že je ruské ministerstvo spravedlnosti zařadila na seznam „zahraničních agentů“, potřetí od roku 2015.

Upozornil na to list Kommersant. „Navzdory zjevné užitečnosti této mise se jí úřady už léta snaží dát punc cizí a škodlivé a rok co rok zařazují nevládní organizace, které bojují proti mučení, do registru zahraničních agentů,“ napsal šéf Výboru Sergej Babinec na Facebooku.

„Chceme žít v Rusku bez mučení a rozhodně naši zemi zlepšíme. Je to naše povinnost. O našich plánech a o tom, jak budeme žít bez Výboru proti mučení, vás budeme informovat v příštích dnech,“ řekl.

Výbor proti mučení získal v roce 2017 cenu Homo Homini, kterou uděluje česká organizace Člověk v tísni.