Koalice Spolu se ve volebním modelu společnosti Kantar poprvé od voleb propadla z prvního na druhé místo, za hnutí ANO. V druhém modelu, zohledňujícím jednotlivé strany, se ukazuje pokles preferencí ODS a hnutí STAN.

Volební model Kantar z dotazování mezi 16. květnem a 2. červnem. Zdroj: ČT, repro: Deník N

Propadly se zhruba o 3,5 procentního bodu. „V případě ODS je to hodnota srovnatelná s březnem, u STAN se preference po docela dlouhé době dostaly výrazněji pod 10procentní hranici,“ komentuje situaci analytik Kantar Pavel Ranocha.

„Od svého dna se naopak zřejmě odrazili Piráti, kteří se před měsícem pohybovali kolem 5procentní hranice,“ upozorňuje.

Největší přesuny podle analýzy společnosti probíhaly v nejmladší voličské generaci do 30 let. „Během jarních měsíců docházelo k přesunům hlavně mezi Piráty a ODS a velká část přesunů je teď v podstatě zpátky. Co se týče STAN, tam jsou ztráty největší mezi vysokoškoláky a seniory,“ vysvětluje analytik. (ČT)