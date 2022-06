Od únorového zahájení ruské invaze na Ukrajinu překročily polskou hranici ze sousední země již čtyři miliony lidí. Na Twitteru o tom dnes informovala polská pohraniční stráž.

Někteří z uprchlíků v Polsku zůstávají, další pokračují do jiných evropských zemí a část se jich po čase vrací zpět do vlasti, především pak do oblastí, které ukrajinská armáda získala znovu pod svou kontrolu. V sobotu přešlo hranici z Ukrajiny do Polska 24 900 lidí, opačným směrem jich zamířilo 28 000.

Polský premiér Mateusz Morawiecki nedávno prohlásil, že Polsko přijalo více než dva miliony uprchlíků z Ukrajiny. Ukrajina sdílí s Polskem více než 500 kilometrů dlouhou hranici, píše agentura DPA.

Z Polska řada ukrajinských uprchlíků zamířila také do Česka. Podle dnešních informací ministerstva vnitra udělila ČR od počátku ruské invaze na Ukrajinu dočasnou ochranu 370 793 běžencům z napadené země.

Na Ukrajině žilo před válkou na 37 milionů lidí, nepočítá-li se poloostrov Krym anektovaný v roce 2014 Ruskem a území pod kontrolou proruských separatistů ve dvou samozvaných republikách na východě země. Celkem žilo na Ukrajině před 24. únorem včetně okupovaných území kolem 44 milionů lidí. (ČTK)