Francii čeká první kolo parlamentních voleb, prezident Macron bojuje o vliv

Francouzi budou dnes v prvním kole voleb vybírat své zástupce do dolní komory parlamentu, Národního shromáždění. V 577 obvodech bude o stejný počet mandátů soupeřit na 6300 kandidátů.

Pro usnadnění výběru voličům vznikly čtyři koalice – v čele té středové stojí Emmanuel Macron, který v dubnových volbách obhájil post prezidenta. O tom, jak velkou moc bude mít tento centristický politik v příštích letech, však rozhodnou právě parlamentní volby.

Většina volebních místností se otevře v 08:00 a zavře v 18:00, ve velkých městech o dvě hodiny později. V zámořských územích, která leží v jiném časovém pásmu, se hlasovalo už v sobotu. Francouzi žijící v zahraničí si svých 11 zástupců vybírali už o minulém víkendu, stejně tak obyvatelé Francouzské Polynésie, a dnes hlasují v kole druhém. První odhady volebních výsledků se očekávají bezprostředně po uzavření posledních volebních místností ve 20:00.

Předvolební kampaň, podle médií minimální a nevýrazná, skončila v pátek o půlnoci. Také ona, spolu s celkovou otupělostí vůči politickému dění a zapojení lídrů na poslední chvíli, přispívá podle francouzských médií k nezájmu voličů. Čeká se účast 45 až 50 procent voličů.

V čele posledních průzkumů stály se zhruba 26 procenty centristická koalice Spolu, podporující Macrona, a levicová koalice Nová lidová, socialistická a ekologická unie (NUPES), kterou vede krajně levicový politický veterán Jean-Luc Mélenchon. Na třetím místě je krajně pravicová strana Národní sdružení (RN) Marine Le Penové, kterou plánuje volit asi 21 procent dotazovaných.

Macronovo Spolu potřebuje v parlamentu získat většinu, aby mohl prezident nadále prosazovat reformy. Pokud by vyhrálo jiné uskupení, následovala by kohabitace. Macron by musel jmenovat premiéra z vítězného tábora a přišel by o většinu pravomocí, vyjma zahraniční politiky.

Ve Francii pro parlamentní volby platí dvoukolový většinový volební systém. Z každého z 577 obvodů vzejde jeden poslanec. Pokud v prvním kole nikdo nezíská nadpoloviční většinu hlasů, přičemž tato většina je nejméně čtvrtinou veškerého počtu v obvodu zapsaných voličů, koná se kolo druhé. Do toho postupují všichni, kteří získali alespoň 12,5 procenta hlasů, nebo minimálně první dva kandidáti v každém obvodu. Druhé kolo se letos koná 19. června. (ČTK)