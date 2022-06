Ozbrojené síly Ukrajiny dostaly nové satelitní komunikační systémy Starlink od zakladatele SpaceX Elona Muska.

Multitasker @elonmusk manages not only to work on preparations for the Mars mission but also to pass the Starlinks to our intelligence so needed for their special missions.#UAarmy defend freedom on Earth so that it can be established on Mars as well. pic.twitter.com/iTpTPp1F7s

— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 11, 2022