Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes během své návštěvy Kyjeva navštívila ukrajinské vojáky v nemocnici.

I visited soldiers recovering in a hospital in Kyiv.

In spite of the injuries, their spirit is unbroken. Their determination, intact.

These are hard times for Ukraine.

Europe is at your side. pic.twitter.com/gjxvuO2Tj0

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022