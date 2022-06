Evropská komise podle své předsedkyně příští týden dokončí práce na stanovisku k žádosti Ukrajiny stát se kandidátem na členství v EU.

Šéfka komise Ursula von der Leyenová to uvedla po setkání s ukrajinským prezidentem Zelenským během své sobotní návštěvě Kyjeva.

The people of Ukraine are showing incredible strength and stamina.

Today I’m in Kyiv to continue discussions on our efforts to support in rebuilding your beautiful country.

And the process of advancing on the 🇪🇺 path. https://t.co/C0Cij7Evpt

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022