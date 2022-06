Od 12. června nebudou muset cestující před nástupem na let do Spojených států předkládat negativní výsledek testu na covid-19 ani dokumentaci o uzdravení. Informovalo o tom americké ministerstvo zahraničí.

Beginning June 12 air passengers will not need to show a negative COVID-19 test result or show documentation of recovery from COVID-19 before boarding a flight to the United States. Learn more: https://t.co/yvLPHXM0eb pic.twitter.com/4WVjwY0IyP

— Travel – State Dept (@TravelGov) June 11, 2022