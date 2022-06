Ukrajinská armáda zničila podle gubernátora základnu ruských žoldnéřů

Ukrajinské ozbrojené síly zničily základnu ruských žoldnéřů z Wagnerovy skupiny (rusky Vagnerovy) v okupovaném městě Kadijivka na východě Ukrajiny, oznámil dnes gubernátor Luhanské oblasti Serhij Hajdaj.

„Ukrajinské síly zasáhly přesně, přežil pouze jediný ruský fašista,“ uvedl Hajdaj na sociální síti. Dodal, že základna ruských žoldnéřů byla na místním stadionu ve městě, které proruští separatisté obsadili v roce 2014.

Polovojenská Wagnerova skupina si vysloužila ostruhy právě v bojích na východě Ukrajiny mezi silami prozápadní vlády v Kyjevě a separatisty podporovanými Ruskem, později tito námezdní vojáci byli podle médií nasazeni také v Sýrii, Libyi, Súdánu a Středoafrické republice.

Nyní Rusko nasadilo do bojů o ukrajinský Donbas až 20 000 žoldnéřů ze Sýrie, Libye a dalších míst, jakož i ze soukromé polovojenské Wagnerovy skupiny, psala v dubnu západní média, například deník The Guardian a agentura AFP.

„Tito lidé jsou z větší části používáni jako masa proti ukrajinskému odporu. Je to pěchota. Nemají těžkou techniku ani vozidla,“ citoval The Guardian činitele, podle něhož se počet žoldnéřů na východní Ukrajině pohybuje od 10 000 do 20 000. (ČTK)