Tři CD a tři novinky: BTS se antologií Proof loučí i znovu začínají

Korejská skupina BTS dnes vydala dlouho očekávané trojalbum Proof. Antologie 48 písní je symbolickou cestou dosavadními devíti lety kapely: První CD je hitové, druhé osobně vybrané samotnými členy, na třetím jsou dosud nevydaná dema. Plus tři novinky: Yet To Come, Run BTS a For Youth.

K-pop je světový fenomén se svérázným zvukem a estetikou. Na snímku hvězdná kapela BTS. Foto: BTS, Flickr

Název antologie Proof odkazuje kromě jiného na korejský název BTS: Bangtan Sonyeondan (Pangtchan sonjondan). „Pangtchan“ znamená neprůstřelný, anglicky „bulletproof“.

Metafora, která rezonuje celou obsáhlou diskografií skupiny i jejími četnými mimohudebními aktivitami, odráží jeden z důvodů, proč se z kdysi hiphopového boybandu stala dnes asi nejpopulárnější skupina na světě: léčivou sílu BTS a mimořádné pouto jak mezi sedmi členy skupiny, tak mezi kapelou a jejími fanoušky.

To se promítá také do textů všech tří novinek na antologii Proof: rozlučka plná nesmazatelných vzpomínek, ale i naděje do příštích let.

BTS tři nové písně představí v živém vystoupení na svém youtubovém kanálu Bangtan TV, a to v pondělí 13. června ve 21.00 (14.00 SELČ).