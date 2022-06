Zikmundová by měla jít na MŽP na pozici státní tajemnice

Vládní kandidátka na post viceprezidentky NKÚ Simeona Zikmundová, kterou odmítá jmenovat prezident Miloš Zeman, by se měla stát státní tajemnicí na ministerstvu životního prostředí. Návrh na jmenování ve středu projedná vláda.

Zikmundová je nyní náměstkyní ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (KDU-ČSL).

Ve funkci má Zikmundová nahradit Jana Landu, který v květnu rezignoval ze soukromých důvodů a skončí 15. června. Poslanec Marek Výborný uvedl, že Zikmundová nadále zůstává kandidátkou koalice na viceprezidentku Nejvyššího kontrolního úřadu.

Zikmundovou v květnu na návrh vládní koalice zvolila Sněmovna jako kandidátku do funkce viceprezidentky NKÚ, kde už dříve působila. Prezident Miloš Zeman ji však odmítl jmenovat. Vyjádřil pochybnosti o jejích zkušenostech a morálních vlastnostech, které pro tuto funkci vyžaduje zákon.

Výborný upřesnil, že navržení Zikmundové na státní tajemnici neznamená konec její nominace na viceprezidentku NKÚ. „Koalice a MŽP pouze reaguje na aktuální situaci, kdy prezident tuto nominaci Poslanecké sněmovny odmítl. S panem prezidentem o důvodech odmítnutí ještě budeme jednat. Zikmundová zůstává nominantkou na post viceprezidentky NKÚ,“ uvedl Výborný.

Zikmundová v NKÚ pracovala do roku 2012 jako ředitelka správní sekce. Z úřadu odešla poté, co skončil tehdejší prezident František Dohnal a úřad vedl viceprezident a nynější prezident Miloslav Kala. Zikmundová svůj odchod tehdy označila za čistku, Kala to ale popřel.

Serveru Seznam Zprávy Zikmundová v reakci na své nejmenování do vedení NKÚ řekla, že ve svém profesním ani morálním profilu nevidí nic závadného. S případem odsouzeného bývalého prezidenta NKÚ Dohnala neměla nic společného, uvedla.

Vystudovaná právnička Zikmundová v minulosti mimo jiné pracovala také jako tajemnice úřadu města Třebíč. V roce 2015 se neúspěšně ucházela o funkci náměstka ministra vnitra pro státní službu, takzvaného superúředníka. V červnu téhož rok se pak stala náměstkyní pro ekonomiku a provoz na ministerstvu pro místní rozvoj, tehdy vedeného Karlou Šlechtovou (za ANO).

Později Zikmundová pracovala jako ředitelka odboru práva na informace Úřadu pro ochranu osobních údajů. Náměstkyní ministryně životního prostředí Hubáčkové se stala letos v lednu. Na MŽP má Zikmundová na starost řízení sekce ochrany životního prostředí. (ČTK)