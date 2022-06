Skladbami Bedřicha Smetany, Gustava Mahlera a Antonína Dvořáka v podání Slovenské filharmonie začal 64. ročník festivalu Smetanova Litomyšl. Zahajovací koncert dirigoval Daniel Raiskin, vystoupila mezzosopranistka Jana Kurucová a barytonista Adam Plachetka.

Ve srovnání s ročníky před pandemií koronaviru je zatím zájem o vstupenky nižší. „Úplně se změnily návyky lidí, neplánují a nepřipravují se několik měsíců předem, ale čekají, jak se vyvine situace. Zpočátku se vyprodaly jen dva pořady, v tuto chvíli je jich už 12, ale pořád se dají získat vstupenky na většinu pořadů, a to na takové formáty koncertů, na které by dřív bylo vyprodáno. Pro někoho to může být výhoda,“ řekl ředitel festivalu Jan Pikna.

Kromě změny chování během pandemie přičítá nižší zájem posluchačů i horšící se ekonomické situaci lidí. „Paradoxně se prodávají lépe drahé vstupenky než ty levné z okrajů hlediště. Znamená to zřejmě, že bohatší lidé na to mají a neřeší to, kdežto střední třída začíná obracet korunu v ruce,“ dodal Pikna.

Smetanova Litomyšl letos trvá 27 dní, končí 5. července. Hlavní program festivalu obsahuje 44 pořadů, některé jsou již vyprodané.

Kvůli chystané rekonstrukci zámku museli letos pořadatelé upustit od velkých operních představení. Částečně je nahrazují galakoncerty všech tří národních divadel. Na zámku v Nových Hradech ale bude uvedeno operní dílo Antonia Vivaldiho Il Farnace, ve Smetanově domě nové nastudování komorní opery Lenky Noty a Olgy Sommerové Jsem kněžna bláznů o osudu Boženy Němcové a též Perníková chaloupka od Jana Kučery pro nejmenší posluchače. (ČTK)