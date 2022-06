Komentář Pavla Strnada: Díky streamingovým platformám, jako je Netflix, si v obýváku můžete pustit i nové filmy. Je to zdánlivě dobrá zpráva pro diváky, ale špatná pro všechny, kterým není lhostejná česká filmová tvorba. EU na to myslí, našim politikům je to jedno.