Babiš by podle svých slov už nedodával zbraně Ukrajině

Expremiér Babiš se vyslovil proti dodávkám zbraní na Ukrajinu. Země čelící ruské agresi se podle něj už dokázala ubránit obsazení celého území. Podle Babiše, který napíná Česko „uvažováním“ o kandidatuře na Hrad, se mají starat jiné země.

Babišův výrok k dodávkám zbraní na Ukrajinu zachytil týdeník Respekt v reportáži z Babišova turné po republice obytným vozem.

„Nemyslím si, že bychom měli pokračovat v dodávání zbraní. My jsme dodávali zbraně a Putina jsme zastavili. Chtěl obsadit celou Ukrajinu, to se chválabohu nepovedlo. A v tuto chvíli myslím, že Evropa pomáhá Ukrajině, dodává jim tam zbraně plno zemí, ale my už jsme dodali za 3,5 miliardy a naše vlastní armáda taky není v moc dobrém stavu,“ řekl expremiér a šéf hnutí ANO na setkání s lidmi v Terezíně.

Pětina území Ukrajiny a velká část civilního obyvatelstva nyní žije pod ruskou okupací. Není možné zjistit, zda se na tomto území neodehrávají válečné zločiny jako v Buči nebo dalších městech, odkud dokázali Ukrajinci Rusy vyhnat.

Ukrajinci také upozorňují, že dosud dodané zbraně proti ruské armádě nepostačují. Rusové se přestali snažit o rozsáhlé letecké či tankové útoky, proti kterým se hodily lehké zbraně, a bitva na Donbasu je nyní zřejmě v kritické fázi, v níž velkou roli hraje dělostřelectvo. Prakticky v každém projevu a rozhovoru ukrajinští představitelé zdůrazňují, že zbraně jsou velmi potřebné.

Česká republika patří vzhledem ke své velikosti k největším podporovatelům Ukrajiny. Dodala jí množství zbraní z mobilizačních rezerv včetně tanků, raketometů, dělostřelecké munice a zřejmě i vrtulníků.

Hnutí ANO, jehož předseda nyní mluví o tom, že česká armáda „také není v dobrém stavu“, ovládalo ministerstvo obrany nepřetržitě od ledna 2014 do prosince 2021, tedy bezmála osm let. Babiš jako premiér byl známý jak výroky, že bezpečnost a vyzbrojení je priorita, tak úsměšky „proč vlastně tolik zbrojíme“. Když potřeboval pro státní rozpočet podporu tehdy parlamentních komunistů, neváhal dočasně odebrat armádě deset miliard korun.