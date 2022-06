Znalec by měl zjistit, k čemu chemikálie v evakuovaném domě v Jablonci sloužily

Policie si nechá zpracovat odborný posudek ke zjištění, k čemu sloužily chemikálie v panelovém domě v Jablonci nad Nisou. Po úniku rozpouštědel a ředidel do ovzduší skončilo v úterý večer v nemocnicích 37 lidí.

Stěžovali si na problémy s dýcháním, někteří byli převezeni do zdravotnických zařízení preventivně. Regionální mluvčí policie Vojtěch Robovský dnes na webu policie uvedl, že již mají k dispozici od hasičů podklady se závěry z rozborů látek zajištěných speciální chemickou laboratoří.

„V této souvislosti zadáme jejich znalecká zkoumání, jejichž výsledky by měly objasnit, k čemu se tyto látky používají, v jakých produktech jsou obsažené či jaký mají vliv na zdraví osob. Zároveň je také porovnáme se zajištěnými látkami u osob, které byly se zdravotními obtížemi převezeny z místa události do nemocničních zařízení,“ uvedl Robovský. Z jakého zdroje se chemikálie do vzduchu dostaly, se zatím neví.

Hasiči ve středu odpoledne na Twitteru částečně zveřejnili, co z odebraných vzorků zjistili. „Výsledky rozboru z chemické laboratoře z odebraných vzorků obsahovaly pravděpodobně tyto látky: organická rozpouštědla, hexilenglykol, methylbenzandehyd, acetylaceton, dimethylbenzandehyd, toluen,“ uvedli hasiči.

Policie se případem zabývá pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení. „Probíhají standardní úkony trestního řízení jako shromažďování dalších důkazních prostředků, analýza zajištěných věcí a záznamy výpovědí svědků z místa události. V současné době, z důvodu probíhajícího prověřování, není možné poskytovat bližší informace,“ dodal mluvčí policie.

Obyvatele z jednoho vchodu panelového domu ve Skelné ulici hasiči evakuovali v úterý večer. Zpět do svých domovů se mohli vrátit o den později, ve středu odpoledne. (ČTK)