Rusko nasadilo do bojů na Ukrajině čtveřici nejnovějších letounů Su-57. Jejich terčem byly objekty ukrajinské protivzdušné obrany, uvedla dnes ruská státní agentura RIA Novosti s odvoláním na nejmenovaný informovaný zdroj.

Letouny, které mají být protiváhou amerických „neviditelných“ stíhaček, při misi využily skutečnosti, že nepřátelské radiolokátory je mohou jen obtížně zachytit. Roj letounů byl propojen informační sítí, zvyšující efektivnost strojů. Další podrobnosti zdroj neprozradil.

Deník Moskovskij komsomolec na svém webu připomněl, že zprávy o nasazení Su-57 do bojů na Ukrajině se objevily v médiích i v květnu a březnu, dosud však nebyly oficiálně potvrzeny. Letoun byl poprvé vyzkoušen v bojových podmínkách v roce 2018 v Sýrii.

Prototyp „neviditelné“ ruské stíhačky se poprvé vznesl do vzduchu 29. ledna 2010, více než deset let po americkém stroji F-22 Raptor, kterému se ruský letoun podobá. Mezitím se vyrobily skoro dvě stovky Raptorů, které Spojené státy nedodávají ani svým nejbližším spojencům. USA ve spolupráci s dalšími zeměmi vyvinuly a zavedly do výzbroje lehčí doplněk Raptoru, stíhačku F-35. (ČTK)