Srí Lanku dnes paralyzoval rozsáhlý výpadek elektřiny

Velkou část Srí Lanky dnes paralyzovaly rozsáhlé výpadky elektřiny poté, co odbory v energetice vyhlásily stávku proti novým vládním nařízením. Stalo se tak v době, kdy se jihoasijská země potýká s nejhorší hospodářskou krizí od zisku nezávislosti.

Potíže země se nadále prohlubují. Dnes také oznámil svůj odchod z parlamentu bratr srílanského prezidenta a bývalý ministr financí Basil Radžapaksa. Podle místních zdrojů patří k politikům se značným vlivem díky kontrole, kterou drží nad vládnoucí parlamentní stranou. Podle místních zdrojů jeho oficiální odchod z pozice poslance nejspíše neovlivní jeho politickou moc, informovala agentura Reuters.

Tři prominentní sourozenci Radžapaksovi, tedy současný prezident, bývalý premiér a ministr financí, jsou již řadu let klíčovými hráči srílanské politiky. Tisíce protestujících, kteří v posledních měsících vyšli do ulic, je ale viní ze špatného hospodaření ostrovní země. Za propad Srí Lanky do nynějšího chaosu navíc údajně můžou i rozepře mezi nimi samotnými. Bývalý ministr financí však popřel, že by se mu nepodařilo zpomalit pád Srí Lanky do finančního chaosu.

Dnešní výpadky elektřiny na značném území ostrova ovšem nejsou pro jihoasijskou zemi novinkou. Srí Lanku výpadky ochromily již začátkem letošního roku poté, co nebyla schopna dovážet palivo potřebné k výrobě elektřiny. Situace se pak zlepšila přirozeně tím, že monzunové deště posílily výrobu energie ve vodních elektrárnách.

Srí Lanka, kde žije 22 milionů lidí, nyní trpí nejvážnějšími finančními problémy za posledních sedm desetiletí, tedy od doby, kdy ostrov získal nezávislost na Spojeném království v roce 1948. V důsledku rekordní inflace a devalvace měny je vážný nedostatek pohonných hmot, léků a dalších základních potravin.

Nový srílanský premiér a ministr financí Ranil Vikremesinghe uvedl, že v příštích šesti měsících bude země na pokrytí základních potřeb potřebovat nejméně pět miliard dolarů (přes 115 miliard Kč) – 3,3 miliardy dolarů (76 miliard korun) na dovoz pohonných hmot, 900 milionů dolarů (20,7 miliardy korun) na potraviny, 600 milionů dolarů (18,8 miliardy korun) na hnojiva a 250 milionů dolarů (5,7 miliardy korun) na plyn na vaření.

Ekonomiku země těžce zasáhla pandemie covidu-19, rostoucí ceny energií a populistické snižování daní. Oficiální míra inflace na Srí Lance, tedy tempo, jakým rostou ceny, se v květnu meziročně zvýšila o 39,1 procenta. Zároveň se ceny potravin v největším městě Kolombu zvýšily o 57,4 procenta. (ČTK)