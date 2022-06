Potravinovou pomoc by letos mohlo potřebovat až 250 000 lidí

Regionální potravinové banky v Česku loni alespoň jednou ročně podpořily zhruba 200 000 lidí, letos by to mohlo být až až 250 000 lidí. Počty zájemců o potravinovou pomoc totiž trvale stoupají. Potravinové banky jsou nyní dostatečně zásobené zbožím hlavně díky jarní celorepublikové sbírce.

ČTK to dnes řekla ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová.

Federace je neziskovou organizací, která koordinuje činnost potravinových bank po celém Česku, podporuje jejich rozvoj a provozuje také centrální sklad pro příjem a distribuci celonárodních darů v pražské Dubči, kde také sídlí pobočka zásobující velkou část Středočeského kraje. Regionálních poboček je po celé ČR patnáct.

V logistickém centru je zhruba tisíc paletových míst. V současnosti jsou tu hlavně rezervní zásoby pro případ krizových situací, jako bylo například loňské tornádo na jižní Moravě. Potraviny a další zboží se v takových případech odsud rozváží do regionů. Jsou to hlavně konzervy, mléko, těstoviny nebo mouka.

Ostatní zásoby v centrálním skladu jsou nyní spíše menší, jsou tu hlavně nápoje, sušenky nebo čokoláda. „Portfolio nyní není příliš široké, zásoby jsou značně vyčerpaně. Regionální banky jsou nyní zásobené ze sbírky,“ uvedla Láchová. Doplnila, že banky standardně nejvíce zásobují každodenní svozy z obchodů.

Zásoby by jednotlivým pobočkám podle Láchově měly vydržet zhruba do září nebo října, banky také dostaly pomoc z evropského programu potravinové pomoci. Do dubnové sbírky se zapojilo téměř 1200 kamenných prodejen v celém Česku a také on-line supermarkety. Sbírka se koná pravidelně dvakrát ročně. Na jaře se vybralo 431 tun zboží, což bylo proti loňské podzimní sbírce o 19 tun méně.

Pomoc přímo k potřebným lidem distribuují neziskové organizace nebo také městské a obecní úřady, které znají lokální podmínky. Častými odběrateli jsou rovněž fary. „Pro nás je důležité, aby organizace, které potraviny dodáváme, byla informovaná o tom, že ti lidé opravdu pomoc potřebují,“ uvedla Láchová. Podle informací od odběratelů se vydává v poslední době více dětské výživy nebo plenek, což naznačuje, že přichází více rodin s malými dětmi, samoživitelé i více seniorů, dodala.

Obchody do bank darují hlavně přebytky, které neprodaly. Darují také zboží, které je pro ně neprodejné například kvůli tomu, že na obalech chybí české popisky, jinak jsou ale potraviny bez vady. Podle Láchové je pro firmy darovat potraviny výhodné, protože nemusí platit jejich likvidaci a mohou si dary odečíst z daní.

Tradičně je největší poptávka po službách potravinových bank v Praze a středních Čechách, kde je také nejvíce organizací, které pomoc distribuují. Banka v Praze je také největší pobočka v ČR, má zároveň i nejvíce dárců. (ČTK)