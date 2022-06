Ruští okupanti se na Ukrajině dopouštějí nucených deportací do Ruska, tvrdí svědci. Tzv. filtrační tábory, stovky „dočasných ubytování“ až tisíce kilometrů daleko, výslechy a propaganda, podle níž jde o pomoc uprchlíkům. Co popisují lidé, kteří to zažili?