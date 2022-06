Ministerstvo vnitra chce nakoupit nová auta pro policii za téměř miliardu korun

Ministerstvo vnitra chce nakoupit za téměř miliardu korun nová auta pro dopravní a pořádkovou policii. Celkem by policisté měli během tří let obdržet 800 nových vozidel. Vyplývá to z oznámení, které ministerstvo vnitra zveřejnilo ve věstníku veřejných zakázek.

Výběrové řízení je rozděleno na dvě části. V první zakázce hledá ministerstvo dodavatele 500 aut, která budou sloužit hlídkám pořádkové policie. Předpokládaná hodnota zakázky je 619,83 milionu korun bez DPH. V druhé zakázce se jedná o dodávku 300 aut pro dopravní policii za 371,9 milionu korun bez DPH. Zájemci se v obou případech mohou hlásit do 8. července.

Soud v Brně letos v květnu potvrdil zrušení zadávacího řízení na uzavření rámcové smlouvy na dodávky běžných i policejních aut za 2,25 miliardy korun z roku 2019. Tendr už dříve zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Technické podmínky tendru byly podle úřadu stanoveny diskriminačně.

Jako problematické viděl omezení provedení automobilu na typy sedan a hatchback, požadavek na pětidveřovou karoserii i stanovení minimálních rozměrů interiéru vozů. Právě kombinace těchto požadavků vedla podle ÚOHS ve výsledku k bezdůvodné konkurenční výhodě Škody Auto. (ČTK)