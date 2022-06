Hasiči nalezli v domě v Jablonci nad Nisou stopové množství neznámé látky

Hasiči při dopoledním měření v panelovém v domě ve Skelné ulici v Jablonci nad Nisou zajistili na více místech stopové množství neznámé látky. Vzorky budou zkoumat v chemické laboratoři z Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč.

Výsledky by měly být dnes kolem 14.00 až 15.00, řekl ČTK zastupující mluvčí hasičů Jan Přerovský.

Na únik neznámé látky upozornil v úterý večer jeden z obyvatel domu. Objekt je uzavřen a evakuovaní obyvatelé i někteří zasahující členové policie, zdravotní služby a hasičů zatím zůstávají v péči zdravotníků. Jeden pacient leží v jablonecké nemocnici na JIP, uvedla mluvčí nemocnice.

Podle Přerovského budou v měření v domě dál pokračovat. „Připravujeme se společně s laboratoří na průzkum a další podrobnější měření inkriminovaných míst,“ dodal. Zdroj úniku neznámé látky hasiči zatím neznají. Mluvčí policie Vojtěch Robovský ČTK řekl, že okolnostmi případu se budou zaobírat jablonečtí kriminalisté.

Únik neznámé dráždivé látky ve Skelné ulici oznámil na operační středisko hasičů jeden z obyvatel domu v úterý před 18.00. Do nemocnic v Liberci, Jablonci nad Nisou, Mladé Boleslavi a Jičína záchranáři potom rozvezli 36 lidí. „Bylo to hlavně z preventivních důvodů k dalšímu dovyšetření. Byl mezi nimi i jeden náš záchranář,“ uvedl mluvčí krajské záchranné služby Michael Georgiev. Do nemocnic záchranáři převezli i dva policisty a devět hasičů. (ČTK)