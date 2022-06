Roste počet pokusů dětí o sebevraždu. Převažují adolescenti od čtrnácti do sedmnácti osmnácti let. V rozhovoru pro Deník N to říká vedoucí lékař dětského resuscitačního oddělení v Motole Petr Pavlíček.

Foto: Ludvík Hradilek, Deník N.