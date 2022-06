Kurdská koalice SDF chce spolupracovat s Damaškem proti tureckému útoku

Kurdsko-arabská koalice Syrské demokratické síly (SDF) je připravena spolupracovat se syrskou armádou prezidenta Bašára Asada na ochraně syrského území proti možnému tureckému útoku. Po dnešním jednání to uvedly špičky koalice.

Koalice Asadovu vládu dosud odmítala. Turecko v uplynulých týdnech oznámilo, že chystá vojenskou operaci, jejímž cílem je vytvořit u hranic třicetikilometrovou nárazníkovou zónu. Damašek, který se dříve k plánům Turecka stavěl odmítavě, na prohlášení SDF zatím nereagoval.

SDF po dnešním setkání svého velení oznámila, že usiluje o snížení napětí u turecké hranice, ale že se zároveň připravuje i na dlouhý boj, pokud Ankara splní hrozby. Poměry na severu Sýrie zajišťuje dosavadní dohoda mezi Tureckem a Ruskem, tedy státy, které podporují opačné strany syrské občanské války.

Turecký ministr obrany Halusi Akar v dnešním telefonátu s ruským protějškem Sergejem Šojguem řekl, že Turecko bude reagovat na pokusy o destabilizaci severní Sýrie. Šéfové diplomacií Ruska a Turecka mají jednat ve středu v Ankaře. Akar Šojguovi řekl, že případná turecká ofenziva se zaměří na ty, kdo se snaží narušit stabilitu, již se podařilo v regionu dosáhnout.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan před několika týdny řekl, že se turecká armáda zaměří na kurdské milice YPG, které Ankara řadí k teroristům podobně jako tureckou Stranu kurdských pracujících (PKK). Agentura AP s odvoláním na analytiky napsala, že Erdogan využívá k prosazení tureckých zájmů v Sýrii fakt, že je Rusko zaměstnáno boji na Ukrajině.

Podle AP v poslední době v oblasti sílí napětí a ostřelování mezi kurdskými milicemi a silami podporovanými Ankarou je téměř na denním pořádku. Syrští spojenci Ankary se chystají připojit k vojenskému tažení, které by jim umožnilo posílit vliv v Sýrii.

V květnu koalice uvedla, že by turecký útok zhoršil humanitární situaci v oblasti. Pokud by Ankara zaútočila, koalice by musela snížit své nasazení proti teroristické organizaci Islámský stát (IS).

Turecko v květnu oznámilo, že chystá vojenské tažení do severní Sýrie. Ankara chce vytvořit na území sousední země třicetikilometrové nárazníkové pásmo, které hodlá, jak tvrdí, očistit od teroristů. Obdobné tažení Ankara provedla už v roce 2019.

Turecké tažení odmítl americký ministr zahraničí Antony Blinken, podle kterého by bojů mohli využít teroristé z IS. Erdogan uvedl, že k provedení útoku nepotřebuje svolení z Washingtonu. Rusku jakožto dalšímu významnému zahraničnímu hráči v Sýrii pak vzkázal, že s nárazníkovou zónou počítalo již ujednání mezi Ankarou a Moskvou z roku 2019. (ČTK)