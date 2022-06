Homosexuálové by podle návrhu mohli uzavřít manželství od poloviny příštího roku

Lidé stejného pohlaví by měli dostat možnost uzavírat manželství od poloviny příštího roku. Předpokládá to ohlášená novela občanského zákoníku, kterou dnes obdržela Sněmovna.

Předlohu podepsal vždy jeden poslanec z pěti klubů, a to STAN, TOP 09, Pirátské strany, ODS a ANO.

Podpisy podle očekávání nepřipojil nikdo z frakcí KDU-ČSL a SPD. Strany vesměs nechávají v takových záležitostech svým poslancům volné hlasování. V minulém volebním období Sněmovna o uzákonění manželství i pro homosexuály nerozhodla.

Lidé stejného pohlaví by podle novely měli v manželství stejná práva, jako je mají žena a muž. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové vstupovat nyní, by jako institut prakticky zaniklo.

„Základním principem navrhované právní úpravy je poskytnout stejnopohlavním párům a jejich dětem stejnou důstojnost a stejnou ochranu rodinného života, jaká je zákonem poskytována manželům a jejich dětem a zajistit jim tak rovné postavení nejen ve společnosti, ale i v právu,“ píšou předkladatelé v čele s Josefem Bernardem (STAN) v důvodové zprávě.

Za TOP 09 novelu podepsala předsedkyně strany a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová, za Piráty místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová, za ODS ministr kultury Martin Baxa a za ANO Jana Pastuchová. (ČTK)