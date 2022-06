Šéf Zemanova bezpečnostního odboru Jan Novák a ředitel Národního bezpečnostního úřadu Jiří Lang přišli v pondělí ve stejnou dobu do restaurace Lví dvůr přímo u vstupu do Pražského hradu. Odešli zadním východem, mlží a nechtějí říct, co v hradní restauraci dělali.