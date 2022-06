Do Sněmovny by se nyní dostalo šest uskupení, oproti říjnovým volbám i ČSSD. Zato TOP 09 a KDU-ČSL by podle agentury Median nepřekonaly pětiprocentní hranici. Volby by vyhrálo hnutí ANO (28,5 %), následované ODS (16,5 %) a SPD (11,5 %). (Median)