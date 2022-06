Mladík, který spadl na kolejiště v pražském metru, přežil s vážným zraněním

Do kolejiště metra pražské stanice Opatov dnes spadl 21letý mladík, který nyní v nemocnici bojuje o život. Muže zpod vlaku museli vyprostit, záchranáři ho uvedli do umělého spánku. S úrazem hrudníku, pánve a bérce ho převezli do vinohradské nemocnice.

Provoz metra se kvůli jeho pádu zastavil krátce po 21. hodině, obnoven byl po 22.15, vyplývá z informací pražského dopravního podniku. Mezi Kačerovem a Háji jezdila náhradní autobusová linka X-C.

Vyplývá to z informací na webu pražského dopravního podniku a mluvčí pražských zdravotnických záchranářů Jany Poštové. (ČTK)