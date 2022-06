Policie v americké Oklahomě se pokoušela zastavit krávu, která uprchla místním zemědělcům. Ta pobíhala po silnici a ohrožovala provoz. Poté, co se ji nepodařilo zastavit ani pracovním dodávkám, povolala policie místního kovboje. Ten ji lasem zkrotil. (ABC)

A cow was on the loose on the highway in Oklahoma, so they brought in a Cowboy to take care of it.

Dudes rock. pic.twitter.com/TeczQOoIg1

— Barstool Sports (@barstoolsports) June 6, 2022