Rozpočet ministerstva školství by měl být příští rok vyšší

Ministerstvo školství by mělo v příštím roce hospodařit s 238 miliardami korun ze státního rozpočtu. Bylo by to zhruba o 1,3 miliardy Kč víc než letos. Vyplývá to z předběžného pracovního návrhu rozpočtu ministerstva financí.

Dokument k přípravě státního rozpočtu na rok 2023 projednala minulý týden vláda. Při započtení peněz z EU by mělo mít ministerstvo školství na výdaje v příštím roce 251,2 miliardy korun, tedy meziročně o 1,7 miliardy víc.

Na platy v resortu školství by mělo jít příští rok zhruba 126,9 miliardy korun, což je o jednu miliardu méně než letos. Ve srovnání s minulým rokem se letos výdaje na platy zvedly ze 122,8 miliardy korun na 127,9 miliardy. Předchozí vláda Andreje Babiše (ANO) plánovala loni pro letošek ještě o 2,8 miliardy větší přidání, současný kabinet Petra Fialy (ODS) ale po loňských volbách původní návrh kvůli velkému schodku seškrtal. Učitelům se od ledna zvedl základ platu neboli tarif o dvě procenta, nepedagogům ve školství se výdělek zmrazil.

Předseda školských odborů František Dobšík minulý týden ČTK řekl, že vzhledem k současné inflaci by se měly platy učitelů v příštím roce zvednout aspoň o deset procent. Připomněl slib vlády, že udrží platy vyučujících na 130 procentech průměrné mzdy. Navýšení platů nepedagogických pracovníků slíbil podle Dobšíka ministr školství Petr Gazdík (STAN) odborářům ještě v letošním roce. Odbory pro ně požadují růst o deset procent od července. Dobšík podotkl, že se jedná i o možnosti zvednutí platů od září. Gazdík podle něj ještě neupřesnil, kolik peněz pro ně bude na vládě požadovat.

Zvednout rozpočet chtějí v příštím roce také rektoři vysokých škol, a to o pět miliard korun. Podle předsedy České konference rektorů Martina Bareše je přidání peněz potřeba kvůli inflaci i předpokládanému růstu počtu studentů v následujících letech. Rozpočet na vzdělávání na vysokých školách činí letos 28,6 miliardy korun. Víc peněz budou chtít vysoké školy i na vědu.

Na výzkum v resortu ministerstva školství by podle návrhu ministerstva financí mohlo jít příští rok meziročně o 300 milionů korun méně. Letos na něj má resort školství 15,7 miliardy korun. Výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci by měly zůstat stejné jako letos, což je 112 milionů korun.

Ministerstvo financí počítá v předběžném návrhu rozpočtu se schodkem 295 miliard korun. Výdaje ministerstvo zvýšilo nebo nechalo na stejné úrovni ve srovnání s letošním schváleným rozpočtem ve více než polovině kapitol. Více by mělo dostat vedle resortu školství také ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo obrany. Větší výdaje by měly být i na obsluhu státního dluhu.

Pro letošní rok je schválený schodek rozpočtu 280 miliard korun, ministerstvo financí ale plánuje v červenci vládě předložit jeho novelu. (ČTK)