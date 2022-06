Ruské síly zničily významný terminál pro vývoz obilí v jihoukrajinském Mykolajivu. Informují o tom ukrajinská média. (Business Ukraine mag)

Russia has destroyed a major Ukrainian grain export terminal in Mykolaiv that plays a crucial role in international food security. This targeted attack is further evidence that Putin is weaponising global famine in a bid to blackmail the international community pic.twitter.com/GpB8WKESpS

— Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) June 5, 2022