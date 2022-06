Sudetští Němci mají sociální síť pro pátrání v minulosti

Nová sociální síť Sudeten.net pomáhá sudetským Němcům pátrat po předcích, ale také hledat například ty, kteří ještě mluví některým ze sudetoněmeckých nářečí. Dostupná je nejen v němčině, ale také v češtině.

Kathrin Krognerová ze Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL), které zastupuje zájmy sudetských Němců odsunutých po druhé světové válce z Československa a jejich potomků, v rozhovoru řekla ČTK‚ že síť míří i na české uživatele.

„Je to sociální síť pro sudetské Němce, jejich přátele a všechny, kteří se zajímají o sudetoněmeckou historii. A je to také pro vzájemnou výměnu,“ řekla Krognerová. „Každý, kdo se zajímá o historii českých zemí, je srdečně vítán,“ uvedla.

Vyhledávat na síti je možné podle příjmení, obcí nebo třeba klíčových slov, hledat je možné i podle mapy. Pokud někdo pátrá po rodovém příjmení a na síti je při hledání úspěšný, může snadno kontaktovat toho, kdo záznam na portál zanesl. „Registrace není třeba, stačí vyplnit kontaktní formulář, který funguje přes e-mail,“ vysvětlila Krognerová.

Sociální síť sdružuje nejen osoby, ale také instituce, jako jsou sudetoněmecké spolky, muzea nebo rodácká sdružení. Prozatím je na portálu asi 300 osob, proto sudetští Němci novinku propagují ve svých novinách a také na svém nynějším sjezdu v bavorském Hofu. Zde je k dispozici terminál s dotykovou obrazovkou, přes který je možné záznamy hledat, ale také zadávat.

„Samozřejmě to funguje tak, že čím více lidí zadá záznam, tím lépe bude možné síť využívat, ať již pro hledání vzájemného kontaktu v Česku nebo někoho, kdo znal ještě mé předky, nebo s kým si mohu povídat v nějakém dialektu,“ uvedla Krognerová. „Potěšilo by nás, kdyby se tam připojili i lidé z České republiky, kteří mají zájem o česko-německou výměnu, mohou to být třeba i školní skupiny,“ dodala. (ČTK)