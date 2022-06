Australský publicista Nathan Ruser připravil animovaný gif, který ukazuje, jak málo se za poslední měsíc posunula fronta na Ukrajině. Nezobrazuje výši ztrát a intenzitu bojů, ale ilustruje, že ruský postup v Donbasu je minimální.

For people who can't see the changes easily at all from swiping, here is a gif showing them more clearly. pic.twitter.com/3JujGYJlq0

— Nathan Ruser (@Nrg8000) June 4, 2022