Experti upozorňují, že pokud se ukrajinské děti nepodaří zapojit do docházky na střední školy, může to být v budoucnu problém. Žák, který dokončí alespoň střední školu, odvede za svůj život do veřejných rozpočtů v průměru o 2,3–2,8 milionu víc než žák se základním vzděláním.