Prezidentský model: Babiš, Pavel, Středula

V novém prezidentském volebním modelu společnosti Median vede Andrej Babiš (29,5 %) následovaný Petrem Pavlem (19,5 %). Třetí je Josef Středula (7,5 %).

Za novinku společnost v květnovém modelu označuje nárůst preferencí levicového uchazeče o kandidaturu Josefa Středuly, který se stal třetím nejčastěji uváděným kandidátem. Má relativně nízký volební potenciál (tedy maximální možný zisk, kdyby ho volili všichni, kteří o tom uvažují), ale těží z podpory Miloše Zemana.

Babiš a Pavel jsou zatím jasnými favority co do možnosti postupu do druhého kola voleb. Není zatím jasné, jakého vlastního kandidáta vybere vládní koalice, respektive strany formace Spolu. Ten by mohl těžit spíše z protibabišovských voličů.

Bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová má ve výzkumu 3,5 %. Výzkum nicméně z velké části probíhal před tím, než kandidaturu oficiálně oznámila. Tento krok ovšem zatím formálně neučinili Babiš ani Pavel.

Zajímavé je to, že procenta pro Středulu nijak neubrala Babišovi, přestože Zeman dříve podporoval právě Babiše. Šéf hnutí ANO si naopak mírně polepšil, Median za možnými důvody vidí intenzivní kontaktní kampaň.

Pokud jde o volební potenciál, v tom vede Babiš nad Pavlem těsněji (34,5 % ku 28,9 %). Třetí je Pavel Fischer, který už se voleb účastnil minule (20,2 %). Volební potenciál Marka Hilšera je 16,6 %, Miroslavy Němcové 14,5 % a Josefa Středuly 11,9 %.

Celkem 44,5 % obyvatel podle výzkumu plánuje volební účast, ale nemá jasno v podpoře konkrétního kandidáta.

Výzkum probíhal na vzorku 1008 respondentů. Statistická chyba podle Medianu činí do 1,5 procentního bodu u slabších a až 3 procentní body u silnějších kandidátů. (Median)