Aktuálně.cz: Úřad vlády se s ČSA nedohodl na obnovení letů do Bruselu

Úřad vlády se s Českými aeroliniemi (ČSA) nedohodl na obnovení letů do Bruselu v souvislosti s českým předsednictvím v radě EU. Pro ČSA není obnovení pravidelných linek výhodné.

Majitel společnosti Smartwings, která je mateřskou firmou ČSA, Jiří Šimáně sdělil serveru, že pro ČSA není výhodné obnovení pravidelných linek do Bruselu a pro vládu zase není schůdné objednání nepravidelných letů. Mluvčí vlády Václav Smolka serveru řekl, že nynější dva lety denně mezi Prahou a Bruselem firmy Brussels Airlines nebudou v nejvytíženější době předsednictví státu stačit. Vláda bude podle Smolky hledat jiná řešení.

Přímo do Bruselu v současnosti létají z Prahy jen belgické Brussels Airlines. Společnost Ryanair z Prahy má spoj jen na letiště v Charleroi vzdálené asi 70 kilometrů od hlavního města. Do Velikonoc provozovaly podle serveru linku do Bruselu také ČSA, ale kvůli malému zájmu spoj zrušily. Vedoucí úřadu vlády Jana Kotalíková jednala ve čtvrtek se Šimáněm o vypravení letů do Bruselu kvůli tomu, že Česko bude od 1. července do konce roku předsedat Radě EU. Během této doby bude potřeba dopravovat z Česka do Bruselu a zpět představitele státu, podnikatele nebo zahraniční delegace.

Šimáně sdělil Aktuálně.cz, že pro českou vládu je „technicky a logisticky neschůdné objednat na stanovené termíny chartery“, tedy nepravidelné lety. Podle serveru se Kotalíková a Šimáně neshodli na ceně letů. „Jsme limitovaní rozpočtem předsednictví,“ řekl serveru mluvčí vlády Smolka. Jakou částku ČSA za lety chtěly, neuvedl.

Ani obnovení pravidelných letů ČSA nechystá. „Pro ČSA pak není ekonomicky odůvodněné zavést pravidelnou linku do Bruselu a konkurovat na ní společnostem, které obdržely od svých vlád podporu v době covidové pandemie,“ uvedl Šimáně. „Budeme pokračovat v hledání jiných řešení,“ řekl mluvčí vlády. (Aktuálně)