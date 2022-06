Medvěděv hrozí jadernou odvetou

Zástupce šéfa ruské Bezpečnostní rady, exprezident Medvěděv pohrozil jadernou odvetou v případě, že USA dodají Ukrajině rakety HIMARS a Kyjev je pak použije na ruském území. Nespecifikoval, zda považuje za ruské teritorium i okupovaná území.

„Pokud nedejbože budou tyto druhy zbraní použity na ruském území, našim ozbrojeným silám nezbude nic jiného než útok na centra, kde bylo toto rozhodnutí přijato,“ prohlásil přední ruský politik v rozhovoru pro televizi Al Jazeera. Zdůraznil, že kromě ukrajinského ministerstva obrany, generálního štábu atd. jde o instituce, které se nenacházejí v Kyjevě.

V této souvislosti označil přesvědčení, že jaderná válka je nemožná, za chybu. „Když říkají, že to je nemožné, protože to prostě nemožné je, vždy se mýlí.“ Jaderné zbraně Rusko podle něj může použít při útoku na „kritickou infrastrukturu“, a to především v případě, že ukrajinské použití konvenčních zbraní ohrozí existenci samotného Ruska.

Místopředseda Bezpečnostní rady Ruska rovněž pohrozil Ukrajině ztrátou dalšího území, pokud bude pokračovat tak jako nyní, tedy pokud bude bránit postupu ruských jednotek a na některých úsecích podnikat protiútok. „Nakonec Ukrajině hrozí v případě, že se odmítne domluvit, ve skutečnosti toto: ztráta národní suverenity,“ prohlásil Medvěděv. (Interfax)

Spojené státy na přelomu května a června oznámily, že Ukrajině dodají pokročilejší raketové systémy a munici umožňující přesnější údery na klíčové cíle na Ukrajině. Prezident Joe Biden zároveň zdůraznil, že Washington nepodporuje Kyjev v případném provádění útoků na cíle mimo ukrajinské území.

