V kauze Čapí hnízdo soud rezervoval jednací síň na září a říjen. O návrzích na předběžné projednání obžaloby dosud nerozhodl, oznámil soudce Jan Šott. Jednání dosud nařízeno nebylo.

„Ve věci byla v informačním systému soudu rezervována jednací síň, k samotnému nařízení jednání ani jinému rozhodnutí zatím ještě nedošlo,“ sdělil na dotaz ČTK Šott. Doplnil, že dokud nerozhodne, nebude poskytovat bližší informace. Jednací síň Šott podle soudní databáze zarezervoval na celý týden od pondělí 12. září do pátku 16. září, následně pak v týdnech od 26. září a od 17. října, v obou případech není síň rezervována ve středu.

Server Seznam Zprávy připomněl, že Šott zarezervoval jednací síň dva dny poté, co Babišův advokát Michael Bartončík podal návrh na předběžné projednání obžaloby. Babišova někdejší poradkyně Jana Nagyová podle serveru podala návrh o dva týdny dříve.

Podstatou kauzy je to, že Čapí hnízdo původně patřilo Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se však přeměnilo na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získalo padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu nemělo nárok. Akcie údajně vlastnily Babišovy děti a partnerka. Společnost se po několika letech pod Agrofert vrátila. V roce 2017 Babiš vložil holding do svých svěřenských fondů. Oba obžalovaní vinu už dříve odmítli.

Babiš s Nagyovou jsou obžalováni z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, podle trestního zákoníku jim hrozí až desetileté vězení. (ČTK)