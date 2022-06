Biden vyzval Kongres, ať zakáže útočné pušky a vysokokapacitní zásobníky

Americký prezident Joe Biden vyzval k plošnému zákazu poloautomatických pušek a vysokokapacitních zásobníků. „Neříkejte mi, že to nic nezmění. Už toho bylo dost.“ prohlásil.

„Měli bychom obnovit zákaz útočných pušek a velkokapacitních zásobníků, který jsme přijali v roce 1994,“ řekl prezident. „Za deset let platnosti tohoto zákona se počet masových přestřelek snížil. Poté, co republikáni v roce 2004 nechali zákon vypršet – a tyto zbraně se mohly opět prodávat –, se počet masových střeleb ztrojnásobil,“ uvedl Biden v projevu k národu.

Připomněl, že zatímco v Texasu není možné si koupit do 21 let pistoli, je možné si od 18 let koupit poloautomatickou pušku.

Biden také vyzval Kongres, aby „zrušil imunitu, která chrání výrobce zbraní před odpovědností“.

„Kolik masakrů chceme ještě zažít,“ zeptal se.

Proslov, který patřil k vůbec nejostřejším na adresu zbraní, Biden pronesl v reakci na tři poslední masové střelby v USA, které se staly v Uvalde, Buffalu a Oklahomě. (AP)