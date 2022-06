Vysoké školy vyčerpaly zatím asi polovinu z peněz na podporu uprchlíků z Ukrajiny

Vysoké školy vyčerpaly zatím asi polovinu ze 150 milionů korun, které jim ministerstvo školství dalo na podporu ukrajinských studentů. Po jednání pléna České konference rektorů to řekl její předseda a rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

O částce 150 milionů korun na podporu ukrajinských uprchlíků na českých vysokých školách rozhodlo ministerstvo školství na začátku března, tedy krátce po napadení Ukrajiny Ruskem. Školy mohou pomoc využít pro studenty, kteří se v ČR zapíšou k běžnému studiu, nebo i pro ty, kteří přijedou na krátkodobé studijní pobyty. Na jednoho posluchače mohou v tomto i příštím akademickém roce získat až 150 000 korun. Podpora by měla podle ministerstva stačit pro 1000 až 1500 lidí. Finance mohou školy použít na pokrytí stipendií i dalších služeb souvisejících se studiem.

Ze sumy 150 milionů korun se podle Bareše vyčerpalo zatím asi 75 milionů. Druhou polovinu peněz mají vysoké školy stále k dispozici, zároveň by ale chtěly, aby ministerstvo vyjasnilo, jak bude podpora pokračovat v delším časovém horizontu. „Nyní napříč vysokými školami probíhá přijímací řízení, moc dobře vidíme, že situace na východě Ukrajiny se nevyvíjí vůbec příznivě, lze očekávat, že zde budou (uprchlíci) setrvávat delší dobu. a my přijímáme například do bakalářských programů na tři roky,“ upozornil Bareš. „Potřebujeme si být vědomi, jak dlouho podporu můžeme poskytovat,“ vysvětlil.

Vysoké školy podle něj podporují ukrajinské uprchlíky i z vlastních peněz. Například Masarykova univerzita podle něj dala na podporu ukrajinských studentů a akademiček kolem 15 milionů korun. Podotkl, že univerzity ukrajinským uprchlíkům rády přispějí, ale nemohou to zvládnout po celé tři roky bakalářského studia. „To je mimo finanční možnosti vysokých škol v České republice,“ řekl. Ministr školství Petr Gazdík (STAN) podle něj rektorům přislíbil, že se tím bude zabývat. (ČTK)