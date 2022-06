Policie varovala obyvatele Hongkongu, aby 4. června nechodili na nepovolené akce

Hongkongská policie varovala občany, aby 4. června nepokoušeli její trpělivost účastí na nepovolených shromážděních. Právě na tento den připadá výročí masakru na pekingském náměstí Nebeského klidu a na internetu se podle policistů šíří výzvy k účasti na nepovolených akcích.

Policie uvedla, že bude reagovat „přiměřeně“, ale varovala, aby lidé „netestovali její hranice“, informuje nezávislé médium HKFP.

Podle policejních složek některé internetové příspěvky zřejmě podněcovaly k účasti na sobotním nepovoleném shromáždění, které by se mělo konat ve čtvrti Causeway Bay. Varování zaznělo dnes na tiskovém brífinku před policejním ředitelstvím. Na žádost novinářů o podrobnosti ohledně zmíněných příspěvků policie sdělila, že nebude pomáhat takový obsah propagovat, a neposkytla žádné další informace. Nikdo zatím nebyl zatčen.

Po desetiletí se konala každoroční hromadná vigilie se svíčkami za oběti vojenského zásahu proti protestujícím v Pekingu v roce 1989 ve známém Victoria Parku. Vláda však tuto akci v letech 2020 a 2021 zakázala kvůli ochraně veřejného zdraví v souvislosti s pandemií covidu-19. V Hongkongu navíc i nadále platí určitá omezení venkovních shromáždění v souvislosti s šířením koronaviru.

V roce 2020, rok od velkých prodemokratických protestů, úřady zatkly desítky lidí, kteří se zákazu vzepřeli, mezi nimi byla i řada prominentních aktivistů. Minulý rok byl park zcela uzavřen.

Policejní mluvčí se podle HKFP otázkám na možnost opětovného uzavření parku vyhnul a uvedl pouze, že policie bude jednat podle aktuální situace. Mluvčí ale uvedl, že je naprosto v pořádku, aby do parku vstupovali lidé, kteří tam skutečně chtějí trávit volný čas.

„Musím však zdůraznit, i když jste sami, a pak přijdete do Victoria Parku… pokud se tam zdržujete společně se skupinou lidí, na stejném místě, ve stejnou dobu, se společným cílem, abyste vyjádřili určité názory, je to již setkání s definicí shromáždění. V závislosti na počtu osob na místě to může být považováno za trestný čin,“ uvedl vrchní inspektor Liauw Ka-kei. (ČTK)