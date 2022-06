EU se shodla na šestém balíku protiruských sankcí včetně ropného embarga

Velvyslanci zemí Evropské unie se dnes shodli na podrobnostech šestého balíku sankcí proti Rusku včetně zákazu dovozu většiny ruské ropy. Novinářům to sdělily diplomatické zdroje, podle nichž ostatní země v zájmu konečného schválení opět ustoupily Maďarsku.

Budapešť si nejprve vymohla několik ústupků u ropného embarga a dnes na její popud EU z navrhovaného sankčního seznamu odstranila ruského patriarchu Kirilla. Unijní země by měly sankce formálně potvrdit do pátečního rána, platit by mohly začít ještě téhož dne.

Vedle dovozu ropy se vztahují také na největší ruskou banku Sberbank, trojici médií šířících válečnou propagandu Kremlu či pět desítek činitelů, oligarchů a subjektů. (ČTK)