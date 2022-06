Část francouzských diplomatů stávkuje, připojili se i někteří v Praze

Část francouzského diplomatického sboru dnes vstoupila do stávky na protest proti plánované reformě. Ta by mimo jiné kariérní diplomaty zařadila mezi ostatní státní úředníky nebo omezila činnost konzulátů. Podle kritiků by reforma snížila efektivitu a prestiž francouzské diplomacie.

Ke stávce, teprve druhé za posledních 20 let, se podle zjištění ČTK připojili také dva zaměstnanci francouzského velvyslanectví v Praze. Velvyslanec v Praze se ke stávce oficiálně nevyjádřil.

Reformu prosazuje prezident Emmanuel Macron, dokončena by měla být do roku 2023 a přímo by dopadla na zhruba 700 zaměstnanců ministerstva zahraničí. Vysoce postavení státní úředníci by nezůstávali v jednom odboru po celý život, ale postupně by působili v různých částech státní správy. Plán počítá také se zrušením poloviny pracovních míst obsazených diplomaty do 30 let. Ke stávce vyzvaly odbory, předem ji podpořilo zhruba 500 diplomatů a zaměstnanců ministerstva zahraničí.

„Zaměstnanci ministerstva zahraničí nikdy nestávkují. Když už se k tomu odhodlali, tak je to jasný signál, že je to kvůli něčemu opravdu výjimečnému,“ řekl ČTK francouzský diplomat. Důvodem pro odmítnutí reformy je podle něj nejistota pro budoucnost a kariéru, kterou by přinesla.

„Hlavním úkolem diplomacie je chránit zájmy Francouzů ve světě. Česká republika je klidná země, kde žádná zásadní nebezpečí nehrozí, ale je v zájmu samotných Francouzů, aby na úřadech v zahraničí byli lidé se zkušenostmi, kteří vědí, jak se v krizové situaci zachovat, protože už ji v minulosti zažili,“ dodal diplomat.

Na twitteru se objevily záběry z demonstrací před sídlem ministerstva v Paříži nebo před sídlem Severoatlantické aliance v Bruselu. Objevily se transparenty s nápisy „Nemáme stejné životní dráhy, máme stejné poslání“ nebo „Diplomaté v ohrožení, nechte nás dělat svou práci“. Svůj souhlas se stávkou na sociálních sítích vyjádřily i desítky francouzských diplomatů, kteří působí v různých destinacích. Velvyslanec v Praze se oficiálně nevyjádřil. Příspěvky sjednocuje heslo #diplo2metier, zkratka pro diplomati z povolání.

„Diplomacie je poslání, kterému je potřeba něco obětovat. Každé tři roky měníte zemi, dostanete se i do oblastí, kde není proud nebo elektřina. Vaše rodina se tomuto rytmu musí přizpůsobit a ne každý je na takový způsob života připravený,“ popsal ČTK kariérní nástrahy francouzský diplomat.

Francie má po Spojených státech a Číně třetí největší diplomatický sbor na světě. Podle oficiálních údajů je na ministerstvu zahraničních věcí zaměstnáno přibližně 13 500 stálých, smluvních a místních zaměstnanců. (ČTK)